O Mahalle 30 Yıldır İlçe Olmayı Bekliyor

Ülkemizde ilçe sayısının 1000'e çıkarılmasının gündeme gelmesinden sonra, 30 yıl önce ilçe olma mücadelesini başlatan o mahalle, ilçe olacağı günleri sabırsızlıkla bekliyor.

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  • 21.07.2023 09:34
  • Güncelleme: 21.07.2023 09:34
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O Mahalle 30 Yıldır İlçe Olmayı Bekliyor

11 Mahalle ve 15 köyden dönüşen kırsal mahallesi ile ilçelik haritası bile hazırlanan Argıncık semti, 1993 yılından bu yana ilçe olma hayalini sürdürüyor.

200 bine yakın nüfusu barındıran Argıncık semtinde, Toptancı Hali, Galericiler Sitesi, Toptancılar Sitesi, Doğu Sanayi Sitesi gibi binin üzerinde ticaret ve sanayi kuruluşu bulunuyor.

Kayseri Erciyes Esnaf Kredi Koop. Başkanı Nazmi Yücel'in 30 yıl önce başlattığı Argıncığın İlçe olmasıyla ilgili uğraşı ile tüm görüşmeler yapılmış, yerel onaylar alınmış, haritalar hazırlanmış, hatta TBMM alt komisyonunda kabul edilmiş, iş sadece TBMM'nin onay vermesine kalmıştı.

Haber Merkezi

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