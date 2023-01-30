Ocak ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi Ocak ayında yüzde 1,3 artarak 99,3 oldu. 

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  • 30.01.2023 12:20
  • Güncelleme: 30.01.2023 12:20
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Ocak ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

TÜİK, Ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre ekonomik güven endeksi Ocak ayında yüzde 1,3 artarak 99,3 olarak gerçekleşti.  

Tüketici güven endeksi ise Ocak’ta aylık bazda yüzde 4,6 oranında azalarak 79,1 oldu. Bir önceki aya göre Ocak ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 oranında artarak 103,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 93,2 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 126,2 değerini aldı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NEDİR ve NASIL HESAPLANIR?

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, tüketici güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

1ha

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