Ocak ayında, elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacak

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılbaşında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı.

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  • 21.12.2022 17:15
  • Güncelleme: 21.12.2022 17:15
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Ocak ayında, elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacak

Bu sene ocak ayında elektrik ve doğalgaza zam olup olmayacağı merak konusuydu. Elektrik ve doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı. Elektrikte şu anda zam öngörmediklerini söyleyen Bakan Dönmez, “Arkadaşlar şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah” ifadelerini kullandı. 

Geçen sene doğalgazda, Ocak 2022'de geçerli olmak üzere mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapılmıştı. 1 Ocak 2022 itibariyle kademeli tarife uygulamasına geçerek yıl başında elektriğin 150 Kilowatta kadar olan kullanılan kısmına (1. kademe) yüzde 50, bu oranın üzerinde kullanım oranına ise (2. kademe) yüzde 125 zam geldiği duyurulmuştu.

1ha

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