Ocak Ayında Kayseri’nin İhracat Rakamları Yükseldi

Türkiye genelinde ihracat, 2025 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 artışla 21 milyar 165 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise %9,6 artışla 28 milyar 703 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Kayseri’nin Ocak ayı ithalatı ise 163 milyon 584 bin dolar olarak kaydedildi. Geçen yılın Ocak ayında bu rakam 87 milyon 890 bin dolar seviyesindeydi ve Aralık 2024'te 155 milyon 838 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

Sanayi sektörü temsilcileri, küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin ve bölgesel istikrarsızlıkların Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sürdüğünü vurguluyor. Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını artırmak için sanayicilerin desteklenmesi gerektiği belirtiliyor. Ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme için yeni adımlar atılması gerektiğine dikkat çekilirken, enflasyonla mücadele ve sanayicilerin ucuz kredi olanaklarına erişimi konularının önemine vurgu yapılıyor. Döviz kuru düşüklüğünün dış pazarlarda yaşanan rekabet eksikliğini de artırdığı ifade ediliyor.

Türkiye’nin üretim ve ihracat hedeflerine ulaşması için sanayicilerin ve ihracatçıların özverili çalışmaları takdirle karşılanıyor.