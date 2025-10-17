Ocak-Eylül döneminde 80 bin 983 şirket kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayı içerisinde kurulan/kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Eylül ayında 9 bin 895 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu rakamın yüzde 88,2’sinin limited şirketler, yüzde 10,4’ünü anonim şirketler ve yüzde 1,4’ünü kooperatifler oluşturdu.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 721’i ticaret, bin 451’i inşaat ve bin 181’i imalat sektöründe yer aldı.

Eylül ayı içerisinde 136 kooperatif kuruldu ve bunların 106’sı konut, 19’u işletme ve 5’i motorlau taşıyıcılar kooperatifi olarak kayıtlara geçti.

833 YABANCI ŞİRKET KURULDU

Geçtiğimiz ay içerisinde kurulan şirketlerin 833’ü yabancı ortak sermayeli olarak kayıtlara geçerken 28’i İran, 17’si ise Çin ortaklı oldu.

9 aylık döneme bakıldığında ise ülke genelinde toplamda 80 bin 983 şirket kurulurken 20 bin 818 şirketin de kapandığı bilgisi yer aldı.