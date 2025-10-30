ocasinan'da Agrega Üretiminde Büyük Başarı: 1 Milyon Ton Üretim ve 80 Milyon TL Tasarruf

Agrega Üretim Tesisi, çevreci ve dünya standartlarında bir yapı olarak dikkat çekiyor. Üretilen agreganın kalitesi, asfalt ile birleştiğinde yüksek değer kazanıyor. Kocasinan Belediyesi, bu tesis sayesinde hem maliyetleri düşürmüş hem de kâr elde etmiştir.

Tesisin, Kocasinan’ın geleceğine yönelik büyük bir yatırım olduğu vurgulandı. Üretim sürecinin detayları paylaşılırken, dağdan çıkarılan malzemelerin işlenerek Kocasinan’ın dört bir yanına ulaştırıldığı belirtildi. Bu süreçte, kaliteli kalker cinsindeki taşlar asfalt plentinde bitümle birleştirilerek uzun ömürlü yollar için değerli bir malzeme elde ediliyor.

Kocasinan Belediyesi, sadece mevcut yolları yenilemekle kalmayıp, yeni yollar ve bulvarlar da inşa ederek şehirdeki ulaşımın kalitesini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, tesisin sağladığı tasarruflar, gelecekteki projeler için kaynak oluşturuyor.

Agrega Üretim Tesisi, Kayseri’de kamuya ait en yüksek kapasiteye sahip asfalt plentiyle birlikte, dünya standartlarına uygun ve çevreye duyarlı bir üretim gerçekleştirmektedir. Tesis, saatte 250 tonluk kapasitesiyle hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkânı sunarak Kocasinan’ın yol yatırım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Sonuç olarak, Kocasinan Belediyesi, bu tesis sayesinde hem ekonomik bir kazanç sağlamakta hem de şehirdeki altyapı çalışmalarını güçlendirmektedir.