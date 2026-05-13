Oda Başkanı Karacalar'dan Bayram Öncesi Diş Sağlığı Önerileri

Bayramda ağız bakımının ihmal edilmemesi, dişlerin günde en az iki kez fırçalanması ve sorunlarda diş hekimine başvurulması gerektiği vurgulandı.

Karacalar, Kurban Bayramı'nın ailelerin bir araya geldiği, et ve tatlı tüketiminin arttığı özel günlerden biri olduğunu belirterek, "Ancak bayram döneminde değişen beslenme alışkanlıkları ağız ve diş sağlığını da doğrudan etkileyebilmektedir. Bayramı sağlıklı ve rahat geçirmek için ağız ve diş bakımına her zamankinden daha fazla özen göstermek gerekir" dedi.

Bayram süresince özellikle et tüketiminde ölçülü olunması gerektiğini vurgulayan Karacalar, "Sert ve lifli etlerin uzun süre çiğnenmesi çene ekleminde yorulmaya neden olabilir. Ayrıca çok sert kemik parçalarını dişle kırmaya çalışmak diş çatlaklarına, kırıklara ve mevcut dolguların zarar görmesine yol açabilir. Dişler hiçbir zaman ceviz, kemik ya da sert cisim kırmak amacıyla kullanılmamalıdır" uyarısında bulundu.

Bayram ziyaretlerinde ikram edilen şeker, çikolata ve tatlıların aşırı tüketiminin diş çürüğü riskini artırdığını belirten Karacalar, "Özellikle yapışkan şekerler ve şerbetli tatlılar diş yüzeyine uzun süre tutunarak bakterilerin çoğalmasına uygun ortam oluşturur. Tatlı tüketiminden sonra ağız su ile çalkalanmalı, mümkünse 30 dakika sonra dişler fırçalanmalıdır" diye konuştu.

Asitli ve şekerli içeceklerin fazla tüketiminin de diş minesinde aşınmalara neden olabileceğini ifade eden Karacalar, "Bunun yerine su tüketiminin artırılması hem genel sağlık hem de ağız sağlığı açısından önemlidir. Yeterli su tüketimi ağız kuruluğunu önler ve tükürüğün koruyucu etkisini destekler" dedi.

Bayram yoğunluğu nedeniyle ağız bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Karacalar, "Dişler günde en az iki kez, doğru teknikle ve florürlü diş macunu kullanılarak fırçalanmalıdır. Diş ipi kullanımı da özellikle et liflerinin diş aralarında birikmesini önlemek açısından önem taşır. Protez kullanan bireylerin ise protez temizliğine ayrıca dikkat etmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

Diş eti kanaması, şiddetli ağrı, şişlik veya diş kırılması gibi durumlarda zaman kaybetmeden diş hekimine başvurulması gerektiğini belirten Karacalar, "Bayram sürecinde ertelenen küçük problemler ilerleyen günlerde daha ciddi sağlık sorunlarına dönüşebilir" uyarısında bulundu.

Karacalar, "Sağlıklı bir bayram, sağlıklı bir ağız ve diş yapısıyla mümkündür. Bayramın keyfini ağrısız ve sağlıklı şekilde yaşayabilmek için ağız ve diş bakım alışkanlıklarımızı ihmal etmemeliyiz" diyerek sağlıklı ve mutlu bayramlar diledi.