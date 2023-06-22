Odakır: 'Kurban Bayramı öncesinde piyasalar canlanacak'

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasaların hareketlenmesini beklediklerini söyleyerek, “9 günlük tatil döneminden önce piyasalarda canlanma olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız, bayram alışverişlerini esnafımızdan yaparlarsa eğer yerel ekonomiye can suyu olur” dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 9 günlük Kurban Bayramı öncesinde birtakım açıklamalar yaptı. Başkan Şeyhi Odakır, yorucu bir dönemin geride kaldığını belirterek şunları söyledi: “Piyasalar seçimleri bekliyordu, seçimleri geride bıraktık. Piyasalara yansımaları başladı, ilerleyen günlerde de ekonomik şartlar daha çok yerini bulacak ve netleşecek. Geçtiğimiz hafta okullar tatil oldu, yaz tatili başladı. Dolayısıyla şehirde hareketlilik artmaya başlayacak. Tüm bu sürece baktığımızda piyasaların, yerel ekonominin canlanması için olumlu bir fırsat bizleri bekliyor.”

“ESNAF VATANDAŞ EL ELE OLURSA KAYSERİ KAZANIR”

Şeyhi Odakır, Kurban Bayramı’nın da yaz tatiline denk gelmesinin ve 9 gün şeklinde uygulanacak olmasının da piyasalara olumlu yansımaları olacağını dile getirerek, “Vatandaşlarımız için tatil yapma fırsatları da oluşmuş oldu. Şehirler arasında da hareketlilik yaşanacak. Hemşerilerimiz bayram için geleneklerine uygun şekilde alışveriş yapacaklar. Kıyafet, şekerleme, ikramlıklar, tatlı gibi çeşitli bayram alışverişleri yapılacak, farklı meslek gurubundaki esnafımız bu hareketlenmeden kısmetini alacak. Bu bakımdan vatandaşlarımız bayram alışverişlerini esnafımızdan yaparlarsa eğer yerel ekonomiye can suyu olur. Kayserimiz Sicil Müdürlüğümüze kayıtlı 33 binden fazla esnafıyla vatandaşımızın, yurt dışından gelecek misafirlerimizin hizmetinde olacak. Bu konuda vatandaşlar hassasiyet gösterirlerse eğer esnafımız kazanır, esnafımız mutlu olur, dolayısıyla şehrimiz ve ülkemiz kazanmış olur. Yerel esnafa destek olma bilincine hep birlikte katkı sunalım. Alışverişlerimizi yerel esnafımızdan yapmaya özen gösterelim. Tabi bunu yaparken de merdiven altı üretim yapılan her ürün ve hizmetten de kaçınarak dikkatli olalım. Ahi ahlakıyla ahlaklanmış esnafımız yemediğini yedirmez, giymediğini giydirmez. Vatandaşımızın bu konuda da şuurlu olmasını temenni ediyoruz. Esnaf vatandaş el ele olursa Kayseri kazanır” ifadelerini kullandı.