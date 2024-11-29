Odakır'dan yeni konut projesi

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Birlik olarak SS Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konut Yapı Kooperatifi kurduklarını, kooperatif ile yeni bir konut projesine başladıklarını açıkladı. Kentte yaptığı hizmetler ve projeler dolayısıyla şehirde ve esnaf ve sanatkarlar nezdinde ‘projeci başkan’ olarak anılan Odakır, “Projemiz kapsamında girdiğimiz ilk ihalemizde Şehir Hastanesi mevkiinde 12 adet parseli almış bulunuyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kayseri’de sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak esnaf ve sanatkarlara yönelik yaptığı hizmetler ve ürettiği projeler dolasıyla, esnaf ve sanatkarlar ile şehir nezdinde ‘projeci başkan’ olarak nitelendirilen KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yeni bir konut projesi ile gündeme geldi.

Şehir hastanesi mevkiinde konutlar yükselecek

Proje kapsamında önce Birlik olarak SS Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konut Yapı Kooperatifi kuruldu, ardından uygulanacak konut projesi için araştırmalar yapıldı. Yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde Şehir Hastanesi mevkiinde yer tespit edildi.

İlk etapta 12 parsel alındı

Tespit edilen parseller için Ankara’da TOKİ’de ihale düzenlendi. İhalede proje kapsamında tespit edilen 12 parsel kurulan kooperatifçe alınarak kamuoyuna müjdesi verildi.

“Daha önce yaptık, yine yapacağız”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Şeyhi Odakır şunları söyledi:

“Konut projemizden ilk aşamada Birliğimize bağlı 41 odamızın yönetim, denetim kurulu üyeleri ile genel sekreterlerimiz faydalanacak. Daha önceki projelerimizden esnaf ve sanatkarlarımız yararlanmıştı bu kez odalarımız için kollarımızı sıvadık. Kurduğumuz kooperatifimiz ile ihaleye girdik ve 12 parseli aldık. Şehrimize, odalarımız yöneticilerine ve genel sekreterlerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şehrimiz için, esnaf ve sanatkarlarımız için proje üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Daha önce nasıl iş yeri ve konut projeleri yaptıysak, şimdi de yapacağız. Yeni hizmet binası projemize konut projemizi de ekledik. Esnaf ve sanatkarlarımız, şehrimiz bizleri takip etmeye devam etsin, proje üretmeye devam edeceğiz. Tekrardan esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”