Ödev yapmak için geldiği evde av tüfeği ile vuruldu

Yıldırım Beyazıt  Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.P., H.P. ve S.P.'nin içerisinde bulunduğu hafif ticari araçtan av tüfeği ile açılan ateş sonucu 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

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  • 17.12.2023 05:52
  • Güncelleme: 17.12.2023 05:52
Ödev yapmak için geldiği evde av tüfeği ile vuruldu

Olay saat 19.00’da Yıldırım Beyazıt Mahallesi Uzay Caddesi’nde müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre içerisinde  H.P., H.P. ve S.P.’nin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç müstakil evin önüne geldi. Av tüfeği ile eve açılan ateş sonucu ödev için misafir olarak gelen bir çocuk yaralandı. Şüpheliler aynı araçla kaçarken yaralanan çocuk Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun durumunun ağır olmadığı öğrenilirken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

1ha

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