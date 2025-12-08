Ödüllü Faruk Nafiz Şiirleri Okuma Yarışmasına başvurular devam ediyor

Kültür sanat alanında düzenlediği etkinlik ve faaliyetlerle takdir toplayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, anlamlı kültür sanat etkinliklerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından Faruk Nafiz Çamlıbel şiirleri şiir okuma yarışması düzenleniyor. Başvuruları süren yarışmada 12-25 yaş aralığındaki gençler, kendi yorumları ile şiirleri canlandıracak, duyguları ile edebiyat dünyasının önemli bir ismi olan Çamlıbel’in duygu dolu şiirlerini seslendirecek.

Şiir sevdalıları yarışmaya, Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait bir şiirin tamamını seslendirerek videoya kaydedip, katılım sağlayabilecek. Yarışmacılar, şiiri seslendirmeye başlamadan önce adını, soyadını ve ilçesini söyleyip kendini tanıttıktan sonra Çamlıbel’in bir şiirini seslendirerek kayıt alacak. Videoda kendini sesli olarak tanıtmayanlar yarışmadan elenecek. Video dosya boyutu en fazla 500 MB ve video MP4/MOV formatında olacak. Yarışmacılar, seslendirme yaptığı videoyu www.kaymekyarisma.com adresine yükleyerek başvurmuş olacak ve videoyu yüklemeden önce bu adreste bulunan başvuru formunu doldurup kaydedecek, ardından videoyu yükleyecekler.

Toplam Ödül 33 Bin TL

Yarışmada toplam 33 bin TL’lik ödül yer alıyor. Buna göre 1’inciye 10 bin TL, 2’nciye 8 bin TL, 3’üncüye ise 6 bin TL ödül verilecek yarışmada, 3 yarışmacıya da 3’er bin TL’lik mansiyon ödülü verilecek.

Başvuruları, 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 23.59’da sona erecek olan yarışma hakkında detaylı bilgiye 0 352 320 54 45 numaralı telefondan erişilebilecek ve başvuru yapmak isteyen öğrenciler www.kaymekyarisma.com adlı adresi ziyaret edebilecek.