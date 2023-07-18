Ödüllü Hikaye yarışması: 27 bin TL'lik ödül

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde sürdürdüğü kültür sanat faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede her sene düzenlenen ve yoğun ilgi gören hikye yarışmasının 7'ncisi gerçekleştiriliyor.

PAYLAŞ
  • 18.07.2023 11:36
  • Güncelleme: 18.07.2023 13:14
  • 72
Ödüllü Hikaye yarışması: 27 bin TL'lik ödül
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde sürdürdüğü kültür sanat faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede her sene düzenlenen ve yoğun ilgi gören hikâye yarışmasının 7’ncisi gerçekleştiriliyor.

Endüstri ve ticaret kenti Kayseri’yi, gerçekleştirdiği proje, faaliyet ve yatırımlarla tarım şehri, eğitim şehri, kütüphaneler şehri, müzeler şehri ve genç dostu şehir haline dönüştürme yolunda büyük mesafe alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyecilik bağlamında ise Kayseri’yi kültür ve sanat şehri yapma doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Hikâye yarışmasının 7’ncisinde toplam 27 bin TL’lik ödül

Şehrin kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sağlayan şiir ve hikâye yarışmalarını her yıl özenle sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da hikâye yarışması düzenliyor. 7’ncisi düzenlenen yarışmada dereceye giren yarışmacılardan 1’inciye 8 bin, 2’nciye 7 bin, 3’üncüye 6 bin ve 2 biner TL’lik 3 adet mansiyon ödülü ile toplam 27 bin TL’lik ödül dağıtılacak.

Seçici kurulun, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Akademisyen Yazar Prof. Dr. Mustafa Kurt, Hikâyeci Abdullah Harmancı, Hikâyeci Cemal Şakar, Hikâyeci Güray Süngü, Hikâyeci Mustafa Çiftci, Hikâyeci Eleştirmen Necip Tosun, Hikâyeci Yıldız Ramazanoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk’ten oluştuğu ve hikâye dünyasına gönül vermiş her vatandaşın katılımına açık olan yarışmaya son katılım, 6 Ekim 2023 Cuma günü olarak belirlenirken, hikâye konusu ise serbest olarak duyuruldu.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların ‘kayseri.bel.tr’ internet adresini ziyaret etmesi veya 0 352 207 16 37 nolu telefondan yetkililere ulaşması yeterli olacak.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta asfalt çalışmaları tam gaz

Talas'ta asfalt çalışmaları tam gaz

Ödüllü Hikaye yarışması: 27 bin TL'lik ödül

Ödüllü Hikaye yarışması: 27 bin TL'lik ödül

7,5 milyon yıllık kazılarda insan arayışı devam ediyor

7,5 milyon yıllık kazılarda insan arayışı devam ediyor

60 Milyon TL'lik Yolda Sona Yaklaşıldı

60 Milyon TL'lik Yolda Sona Yaklaşıldı

Şehir Bülteni 57. Sayısı ile 'Dijital' Yayında

Şehir Bülteni 57. Sayısı ile 'Dijital' Yayında

Başkan Şahin: 'İndirimdeki doğalgazda kazana yansıyan indirimi paylaştırılsın'

Başkan Şahin: 'İndirimdeki doğalgazda kazana yansıyan indirimi paylaştırılsın'

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

3
Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

4
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

5
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

6
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Park halindeyken yanan otomobil küle döndü

Park halindeyken yanan otomobil küle döndü

MHP'de Bayrak Değişimi

MHP'de Bayrak Değişimi

DAHA FAZLA
Gurbetçi vatandaşlar güllerle karşılandı

Gurbetçi vatandaşlar güllerle karşılandı

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle birlikte anında hizmet ulaştırıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle birlikte anında hizmet ulaştırıyoruz'

Kocasinan'da 2 bin 500 öğrenci 41 parkta spor yapıyor

Kocasinan'da 2 bin 500 öğrenci 41 parkta spor yapıyor

'Kayseri Selçuklu eserleri bakımından en zengin illerinden birisidir'

'Kayseri Selçuklu eserleri bakımından en zengin illerinden birisidir'

Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nde sona doğru

Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nde sona doğru