Ödüllü Kitapçı Esat Ayata'ya Onur Gecesi

“BU ÖDÜL KAYSERİ ADINADIR”

Programda konuşan Başkan Mustafa Yalçın, Esat Ayata ile yıllara dayanan dostluğuna vurgu yaparak, kitapla kurduğu derin bağın Kayseri kültürüne kattığı değeri samimi sözlerle anlattı.

Başkan Yalçın konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Esat ağabeyle biz beraber büyüdük. Ortaokuldan sonra tanıştık, o günden bugüne dostluğumuz devam ediyor. Sağ olsun bizim kahrımızı çekiyor. Ama şuna hâlâ akıl erdiremedim; dört sandalyede kırk kişiyi nasıl ağırlıyorsun diye her gelişimde sorarım. Hangi kitabı sorsanız, sanki o gece okumuş gibi hem konusunu anlatır hem de ‘şunu da mutlaka oku’ derdi. Aldığı bu ödül kendisi adına değil, Kayseri adına alınmış bir ödüldür. Kendisini gönülden tebrik ediyorum.”

KAYMAKAM MEMİŞ’TEN VEFA VE KÜLTÜR VURGUSU

Talas Kaymakamı İlyas Memiş de programda yaptığı konuşmada, Kayseri’nin tarih boyunca ilim ve kültür merkezi olduğuna dikkat çekti. Böyle isimlerin hatırlanmasının toplumsal hafıza açısından önemine değinen Memiş, şunları söyledi:

“Böylesine anlamlı bir program için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kayseri, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ilmin, medreselerin, âlimlerin ve şairlerin yetiştiği çok önemli bir merkez. Bu kültürel kimliğin yaşamasına katkı sunan Esat Bey gibi kıymetli şahsiyetlerin hatırlanması vefa duygusunun bir gereğidir. Burada görev yapalı 7 ay oldu; böyle güzel bir il ve ilçede görev yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

EDEBİYAT DÜNYASI ESAT AYATA’YI ANLATTI

Programda Dursun Çiçek, Mehmet Çetinkaya, Umut Türkmenoğlu, Prof. Dr. Faruk Karaaslan ve Prof. Dr. Celalettin Çetin, moderatör Mehmet Torun yönetiminde Esat Ayata’yı anlattı. Konuşmalarda Ayata’nın kitap sevgisi, yayıncılığa katkıları ve genç kuşaklara bıraktığı kültürel miras vurgulandı.

PLAKET VE ALKIŞLARLA TAÇLANAN BİR ÖMÜR

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 2025 Yayıncılık Özel Ödülü ve Kitabevi Emek Ödülüne layık görülen Esat Ayata’ya, program sonunda Başkan Mustafa Yalçın ve Kaymakam İlyas Memiş tarafından plaket takdim edildi.

Kitapseverlerin ve edebiyat çevrelerinin yoğun ilgi gösterdiği onur gecesi, Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.