Odunlukta çıkan yangın 2 eve hasar verdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevlerin sıçradığı 2 müstakil evde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi 197. Sokak üzerinde bir odunlukta yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın söndürülürken, odunluk yakınında bulunan 2 müstakil ev de zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.