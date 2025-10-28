OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke Türkiye oldu

Ticaret Bakanlığı, IMF ve TÜİK’ten almış olduğu kaynaklarla Türkiye’nin 1980-2002, 2020-2024 yılları arasındaki ekonomik büyüme rakamlarını paylaştı.

Paylaşılan verilere göre Türkiye, 1980 ile 2002 yılları arasında yüzde 3,9 ekonomik büyüme yaşadı ve aynı dönemin dünya ekonomisi yüzde 3,1 büyüdü.

2003-2024 yılları arasında dünya ekonomisinin büyüme hızı yüzde 3,6 olurken Türkiye’de ekonomik büyüme hızı yüzde 5,4 olarak kayda geçti. Veriler doğrultusunda Türkiye, dünya ortalamasına göre yüzde 1,9 daha hızlı ekonomik büyüme yaşadı.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, 2002-2024 arasında yüzde 216 arttı ve dolar bazında 5 kata yaklaşık büyüme yaşadı. 2002’de 238,7 milyar dolan olan milli gelir, 2024’te bir trilyon 358 milyar dolara yükseldi.



“KİŞİ BAŞINA GELİR BEŞ KATA YAKIN ARTTI”

2002’de 3 bin 616 dolar olan kişi başına gelir, 2024’te 15 bin 325 dolara yükseldi. Milli gelirde 2002 yılında dünyada 21’nci sırada yer alan Türkiye, 2024’te 17’nci sıraya yükseldi.

Satın alma gücü paritesine göre ise 2024’te 12’nci sıraya kadar yükseldi. 2002’de satın alma gücü paritesine göre Türkiye’de kişi başına düşen gelir OECD ortalamasının yüzde 35’i seviyesinde iken 2024’te yüzde 70’in üzerine çıktı.

Ayrıca 2020-2024 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,4 büyümeyle Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke oldu.



OECD ÜLKELERİ NEDİR?

Kurumun Türkçe karşılığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüdür (Organisation for Economic Co-Operation and Development) ve ABD, Kanada, Fransa, Türkiye, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Almanya, İtalya, Portekiz, İngiltere, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İsviçre, Avusturya, İsveç, İzlanda, Norveç, İspanya kurucu olmak, Japonya, Finlandiya, Avustralya’yla Yeni Zelanda da dahil olmak üzere 24 ülkeden oluşmaktadır.