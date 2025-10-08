Ofis Boynu Sendromu: Hareketsizliğin boyun ve sırt ağrılarına etkisi

Çağımızda pek çok kişi günün büyük bir kısmını bilgisayar ve televizyon karşısında ya da cep telefonu, tablet kullanırken hareketsiz ve yanlış bir duruşla geçiriyor. Fark edilmeyen bu kötü alışkanlıklar önce boyun ağrısına sebep olurken, zamanla yaşam kalitesinde de ciddi düşüşlere yol açabiliyor. Eğer siz de gün sonunda boyun, omuz ya da sırt ağrısı hissediyorsanız, ofis boynu sendromu ile karşı karşıya olabilirsiniz.

‘KAS, BAĞ, EKLEM VE SİNİR YAPILARI ETKİLENİYOR’

Gelişen teknoloji ve dijitalleşen iş yaşamı hayatı kolaylaştırırken, yeni sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilmektedir. Bunlardan biri de giderek daha fazla kişiyi etkileyen ve çoğu zaman fark edilmeden ilerleyen ofis boynu sendromudur. Tıbbi adıyla “postüral servikal sendrom” ya da “mekanik boyun ağrısı” olarak bilinen ofis boynu sendromu; boyun ve üst sırt bölgesinde kas, bağ, eklem ve sinir yapılarını ilgilendiren bir ağrı tablosudur.

‘UZUN SÜRELİ SABİT OTURUŞ VE DURUŞ, OFİS BOYNUNU TETİKLİYOR’

Uzun süreli sabit oturuş, başın öne eğik olması ve omuzların düşmesi, ergonomik olmayan masa ve sandalye kullanımı, hareketsizlik, esneme eksikliği, bilgisayar ekranının göz hizasında olmaması, yoğun stres ve zihinsel gerginlik ofis boynu sendromunu ortaya çıkarabilen nedenlerdir. Boyun çevresindeki kaslar, bu faktörler altında sürekli gerilerek zayıflar ve ağrıya yol açar. Bu sendrom yalnızca fiziksel bir rahatsızlık değil; yaşam kalitesini düşüren, çalışma verimini azaltan ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur.

‘5 ADIMDA OFİS BOYNU SENDROMUNU NASIL ÖNLENİR’

Bedenin gönderdiği sinyalleri ciddiye almak, sağlıklı yaşam için atılan en doğru adımlardan biridir. Sadece birkaç alışkanlığı değiştirerek hem ağrılarınızdan kurtulabilir hem de enerjinizi geri kazanabilirsiniz.

Ergonomik bir çalışma alanı oluşturun: Bilgisayar ekranı göz hizasında olmalı, ne yukarı ne de aşağı bakmamalısınız. Sandalyeniz belinizi desteklemeli, ayaklarınız yere tam basmalıdır. Klavyeye ulaşırken kollarınız rahatça, dirsekten 90 derece bükülü olmalıdır.

Dik duruşu alışkanlık haline getirin: Başınız kulak hizasında, omuzlarla aynı hizada olmalıdır. Omuzlar öne düşmemeli, sırt kamburlaşmamalıdır.

Kısa molalar verin: Saatlerce aynı pozisyonda kalmayın. Bedeninizi zaman zaman hareket ettirin. Her 30–60 dakikada bir esneme hareketleri yapın, birkaç adım atın. Kaslarınızı arada bir esnetmiyor, kısa molalarla bedeninizi rahatlatmıyorsanız, boyun çevresindeki destekleyici yapıların zayıflaması kaçınılmaz olur.

Egzersizi yaşamınıza dahil edin: Haftada 2–3 kez yapılan düzenli egzersizler, kaslarınızı güçlendirir. Özellikle yüzme, yoga ve pilates boyun sağlığı için faydalıdır.

Uzman desteği alın: Bu önlemlere rağmen ağrılarınız geçmiyorsa ya da şikayetler kola kadar yayılıyorsa mutlaka bir uzman desteği alın. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimleri, size özel egzersiz programı oluşturabilir ve gerekirse başka tedavilerle şikayetlerinizi azaltabilir.