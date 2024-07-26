Ofisinde başından vurulmuş vaziyette bulunan avukat bugün defnediliyor

Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Somtaş'ın cenazesi, otopsi için Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Avukat Kazım Selim Somtaş'ın ölüm nedeni şu an için açıklanmadı. Bürosunda başından vurulmuş bir şekilde ölü halde bulunan Somtaş için resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat oğlu Hüseyin Keskin de ofisinde ölü bulunmuştu.

Kayseri Barosu da Somtaş’ın vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “02.07..2009 tarihinde avukatlık mesleğine başlayan, kıymetli meslekteşımız Avukat Kazım Selim Somtaş vefat etmiştir. Cenazesi bugün (27 Temmuz Cuma) ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nden kaldırılacaktır. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve baromuz üyelerine başsağlığı dileriz.” denildi.