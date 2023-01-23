Oğluna misafirliğe gelen Arife teyzenin acı sonu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 gün önce misafirliğe gittiği oğlunun 11. katındaki evinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

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  • 23.01.2023 14:03
  • Güncelleme: 23.01.2023 14:59
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Oğluna misafirliğe gelen Arife teyzenin acı sonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 gün önce misafirliğe gittiği oğlunun 11. katındaki evinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seçkin sokak üzerinde bulunan 14 katlı bir binada meydana gelen olayda Arife O., (69) 2 gün önce misafirliğe geldiği öğrenilen oğlunun evinin penceresinden düştü. 11. kattan beton zemine çakılan kadını gören komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde Arife O.’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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