Oğlunu Kurtarıp Kendisi Akıntıya Kapılan Babayı Arama Çalışmaları Sürüyıor
Özvatan ilçesine bağlı Küpeli Mahallesi'nde yaşanan olay, bir babanın evladına duyduğu sınırsız sevginin trajik bir örneğini ortaya koydu. İ.E.M., akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak için kendini Kızılırmak'ın sularına bıraktı. Oğlunu güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırmayı başaran baba, nehrin güçlü akıntısına karşı koyamayarak gözden kayboldu.
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