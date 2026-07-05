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Oğlunu Kurtarıp Kendisi Akıntıya Kapılan Babayı Arama Çalışmaları Sürüyıor

Özvatan ilçesine bağlı Küpeli Mahallesi'nde yaşanan olay, bir babanın evladına duyduğu sınırsız sevginin trajik bir örneğini ortaya koydu. İ.E.M., akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak için kendini Kızılırmak'ın sularına bıraktı. Oğlunu güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırmayı başaran baba, nehrin güçlü akıntısına karşı koyamayarak gözden kayboldu.

Oğlunu Kurtarıp Kendisi Akıntıya Kapılan Babayı Arama Çalışmaları Sürüyıor

Dakikalarla yarışan bir mücadele 

Olay, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 16.18 sularında meydana geldi. Nehir kenarında dengesini kaybeden H.E.M., bir anda suya kapıldı. Baba, tereddüt etmeden suya atladı ve büyük bir çabayla oğlunu kurtardı. Ancak akıntı, fedakâr babayı sürükleyerek kaybolmasına neden oldu.

 İtfaiye ekipleri seferber oldu

 İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç arama kurtarma ekipleri, nehir boyunca titiz bir çalışma başlattı. Ekipler, hem su altında hem kıyı hattında arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Bir babanın fedakârlığı 

Kızılırmak’ın serin sularında yaşanan bu olay, bir babanın evladını korumak için gösterdiği cesaretin ve sevginin sembolü olarak hafızalara kazındı.

 

Haber Merkezi

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