Oğlunu Kurtarıp Kendisi Akıntıya Kapılan Babayı Arama Çalışmaları Sürüyıor

Dakikalarla yarışan bir mücadele

Olay, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 16.18 sularında meydana geldi. Nehir kenarında dengesini kaybeden H.E.M., bir anda suya kapıldı. Baba, tereddüt etmeden suya atladı ve büyük bir çabayla oğlunu kurtardı. Ancak akıntı, fedakâr babayı sürükleyerek kaybolmasına neden oldu.

İtfaiye ekipleri seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç arama kurtarma ekipleri, nehir boyunca titiz bir çalışma başlattı. Ekipler, hem su altında hem kıyı hattında arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Bir babanın fedakârlığı

Kızılırmak’ın serin sularında yaşanan bu olay, bir babanın evladını korumak için gösterdiği cesaretin ve sevginin sembolü olarak hafızalara kazındı.