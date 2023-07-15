Oğlunu kurtarmak isteyen anne yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bıçakla intihara teşebbüs eden oğlunu kurtarmak isteyen anne de oğluyla beraber yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Büyükyayla Sokak üzerinde meydana gelen olayda bunalıma girdiği iddia edilen T.B., elindeki bıçak ile intihara kalkıştı. Kendine zarar veren ve kolunu kesen oğlunu gören anne S.B. bıçağı almak istedi. Bu sırada çıkan kargaşada anne S.B. de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.B. ve anne S.B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.