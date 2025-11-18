  • Haberler
  • Gündem
  • Evladı tarafından bıçakla öldürülen baba defnedildi

Evladı tarafından bıçakla öldürülen baba defnedildi

Oğlu tarafından bıçaklanan ve hayatını kaybeden baba H.E. (61) kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Evladı tarafından bıçakla öldürülen baba defnedildi

Erenköy Mahallesinde saat 09.00’de iddiaya göre H.E. akli dengesi yerinde olmayan 24 yaşındaki oğlu F.A.E. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Babasını yaralayan F.A.E. kaçarken yaralı baba H.E. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba H.E. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

 Kaçan F.A.E. ise saat 14.00 sıralarında polis ekipleri tarafından Eski Sanayi’de saklandığı yerde yakalandı. Hayatını kaybeden H.E.’nin cenazesi ikinci namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz”
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eski yapılar yıkılıyor, depreme dayanıklı yeni konutlar yapılıyor'
Başkan Çolakbayrakdar: “Eski yapılar yıkılıyor, depreme dayanıklı yeni konutlar yapılıyor”
Başkan Palancıoğlu, Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde esnaflarla bir araya geldi
Başkan Palancıoğlu, Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi’nde esnaflarla bir araya geldi
Başsavcı Korkmaz'dan Aydınlar Ocağı'na Ziyaret
Başsavcı Korkmaz’dan Aydınlar Ocağı’na Ziyaret
Kar Tanesi Gelinlik'te Ara Tatil Yoğunluğu
Kar Tanesi Gelinlik'te Ara Tatil Yoğunluğu
Bilim TIR'ı İncesu'da: Öğrenciler için bilim dolu bir gün
Bilim TIR’ı İncesu’da: Öğrenciler için bilim dolu bir gün
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!