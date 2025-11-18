Evladı tarafından bıçakla öldürülen baba defnedildi

Erenköy Mahallesinde saat 09.00’de iddiaya göre H.E. akli dengesi yerinde olmayan 24 yaşındaki oğlu F.A.E. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Babasını yaralayan F.A.E. kaçarken yaralı baba H.E. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba H.E. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaçan F.A.E. ise saat 14.00 sıralarında polis ekipleri tarafından Eski Sanayi’de saklandığı yerde yakalandı. Hayatını kaybeden H.E.’nin cenazesi ikinci namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.