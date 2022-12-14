Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Melikgazi İlçesi  İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda oğlunun katilinin ağabeyi Hamza K. ile karşılaşan ve silahla ateş ederek vuran B.B. ile ona yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanan A.Y.,M.Y. ve Y.E.B. hakim karşısına çıktı.

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  • 14.12.2022 09:00
  • Güncelleme: 14.12.2022 09:00
Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Melikgazi İlçesinde 17 Ağustos'ta arkadaşlarıyla birlikte otomobiliyle uğraşan 17 yaşındaki Yunus Eren B. H.K tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından H.K tutuklandı. Yunus Eren B. ise İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Oğlunun öldürülmesinin ardından B.B., cinayet zanlısı H.K'nın ağabeyi Hamza K.'yı İldem Cumhuriyet Mahallesi otomobili içerisindeyken silahla ateş ederek öldürdü. B.B.’nin tüfekle ateş ederek vurduğu Hamza K. olay yerinde yaşamını yitirdi. Bugün 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya getirilen tutuklu sanıklar B.B.,A.Y, M.Y. ve Y.E.B. ifade verdi. Tanıkların da ifade verdiği duruşmada olay günü görüntüleri izlendi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

1ha

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