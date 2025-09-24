Öğrenci burslarında skandal: Değerlendirme yapılmadan ödenmiş

Sayıştay, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili 2024 yılına ait denetim raporlarını paylaştı. Rapora göre, Bakanlığa bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere yaptığı kredi ve burs ödemelerinin, mevzuata uygun olmayan bir şekilde değerlendirmeye tabi tutulmadan yapıldığı tespit edildi.

Sayıştay, söz konusu raporda; “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşları adına verilen bursların mevzuatta öngörülen değerlendirme kriterlerine tabi tutulmadan ödendiği görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

Raporda, ‘Yurt içinde ve dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs, kredi ve nakdi yardım Verilmesiyle ilgili esas ve usullerin 6.03.2004 tarih ve 25394 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun ile belirtildiği ifade edildi.

Yine rapora göre bu kapsamda, 2024 yılı Mayıs ayı itibariyle 13 farklı kamu kurum ve kuruluşu tarafından toplam 2.427 yüksek öğrenim öğrencisi burs verilmesi amacıyla Bakanlığa bildirilmiş ve ilgili kurum ve kuruluşlarca 10.528.928,22 TL’lik meblağ Bakanlık hesaplarına yatırılmıştır.

Ayrıca yapılan incelemeler sonrasında Sayıştay konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde; “Ancak yapılan incelemelerde; 2022 yılı Ocak ayına kadar kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen öğrencilere yönelik burs ödemelerinin Bakanlık tarafından Burs Yönetmeliği’nde yer alan kriterlere tabi tutularak yapıldığı, 2022 yılı Ocak ayı itibariyle ise burs ödemelerinin herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 5102 sayılı Kanun ile burs ve kredilerin tek elden verilmesi ve çeşitli kurum ve kuruluşlarca yapılan burs-kredi ödemelerinde mükerrerliğin önlenmesi, kamu kaynaklarının adil ve dengeli dağılımı sağlanarak daha çok sayıda öğrenciye ulaşılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarınca kendisine burs verilmek üzere Bakanlığa bildirilen yüksek öğrenim öğrencileri ile Bakanlık tarafından kendisine burs verilen öğrencilerin bursun verilmesi ve bursun devamı süreçlerinde aynı kriterler çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulması fırsat eşitliği ilkesinin de bir gereğidir. Kamu idaresi tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen bursların Yönetmelikte belirtilen değerlendirme kriterlerine tabi tutularak ödemesinin yapılmasını sağlamak üzere, Bakanlıktan burs/kredi alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin yürütüldüğü sistem içerisinde

gerekli düzenlemelerin yapılacağı ifade edilmiştir. Açıklanan nedenlerle, kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen bursların önceki

yıllarda olduğu gibi Yönetmelikte belirtilen değerlendirme kriterlerine tabi tutularak ödemesinin yapılması gerekmektedir” denildi.