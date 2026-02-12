  • Haberler
Öğrenci servisi, TIR'a çarptı: 1 kişi öldü, 7 yaralı

Kayseri- Malatya kara yolunda öğrenci servisinin TIR'a arkadan çarptığı kaza sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır, 7 kişi ise yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Kayseri-Malatya karayolu Pınarbaşı ilçesi Bahçecik bayırında meydana geldi. Öğrenci servisi, TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışanları kurtardı. Kazada öğrenci servisindeki 1 kişi hayatını kaybetti.  Sağlık ekipleri yaralanan servis sürücü ile 6 öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başladı.

Haber Merkezi

