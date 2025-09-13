Öğrenci servislerine denetim yapıldı

Kayseri'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla 08-12 Eylül tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında 08-12 Eylül tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde; toplam 826 okul servisi kontrol edildi. 17 servis aracına ilgili mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle işlem yapıldı.

