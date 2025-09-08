Ögrenci servislerine gelen zam belli oldu

Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında Kayseri'de öğrenci servislerine yapılan fiyat değişiklikleri gündeme geldi. Geçtiğimiz ay, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan fiyat değişiklik talebi, komisyon tarafından hazırlanan rapor sonrası, meclis toplantısında, üyelerin görüşlerine sunuldu. Toplantıda, komisyon tarafından hazırlanan rapor oy çokluğu ile kabul edildi. Böylelikle Kayseri'de öğrenci servis ücretlerine yapılan zam kesinleşmiş oldu.

Zam kararı sonrası yeni servis ücretleri ise şu sekilde;

0-5 km aylık 2 bin 145 TL

0-10 km. aylık 2 bin 301 TL

0-20 km. aylık 2 bin 431 TL

0-30 km. aylık 2 bin 834 TL