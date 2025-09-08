Ögrenci servislerine gelen zam belli oldu

Kayseri'de öğrenci servisleri için belirlenen zam oranı Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında yapılan oylama ile kabul edildi.

Ögrenci servislerine gelen zam belli oldu

Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında Kayseri'de öğrenci servislerine yapılan fiyat değişiklikleri gündeme geldi. Geçtiğimiz ay, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan fiyat değişiklik talebi, komisyon tarafından hazırlanan rapor sonrası, meclis toplantısında, üyelerin görüşlerine sunuldu. Toplantıda, komisyon tarafından hazırlanan rapor oy çokluğu ile kabul edildi. Böylelikle Kayseri'de öğrenci servis ücretlerine yapılan zam kesinleşmiş oldu.

Zam kararı sonrası yeni servis ücretleri ise şu sekilde;
0-5 km aylık 2 bin 145 TL
0-10 km. aylık 2 bin 301 TL
0-20 km. aylık 2 bin 431 TL
0-30 km. aylık 2 bin 834 TL

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'den Kırsala 350 Kilometrelik Yol Yatırımı
Kayseri'den Kırsala 350 Kilometrelik Yol Yatırımı
Tarımsal İşletmelere IPART III Desteği: Toplam 43 Milyon Euro
Tarımsal İşletmelere IPART III Desteği: Toplam 43 Milyon Euro
Talas'ta Vicdanlar Gazze İçin Buluştu
Talas'ta Vicdanlar Gazze İçin Buluştu
Talas'da 77 villa parseli yeniden ihalede
Talas'da 77 villa parseli yeniden ihalede
Kayseri'de 306 bin öğrenci 13 bin derslikte ders başı yaptı
Kayseri’de 306 bin öğrenci 13 bin derslikte ders başı yaptı
Hayırsever Altun: 'Özel Okullar ve Özel Hastaneler Kapatılmalı!'
Hayırsever Altun: ‘Özel Okullar ve Özel Hastaneler Kapatılmalı!’
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!