Öğrenci ve öğretmenlerden muhteşem gösteri

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Argıncık Şehit Kadir Çelebi İlkokulu, tüm öğrencilerinin katılımı ile 10 Kasım’da muhteşem bir koreografiye imza attı. Etkinliğe okulun tüm öğrencileri ile birlikte öğretmenleri de katıldı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle farklı bir etkinlik yapmak isteyen Argıncık Şehit Kadir Çelebi İlkokulu, müdür Tarık İsotcu idaresinde gerçekleştirdiği koreografi ile dikkat çekti. 15 derslikli okulda eğitim gören 340 öğrenci ile görev yapan 20 öğretmenin katıldığı koreografi ile okul bahçesine öğrenciler ile 1938 ve sonsuzluk işareti çizilirken, saat 09.05’i gösteren bir saat ile Türk Bayrağı çizildi.

Yapılan etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Argıncık Kadir Çelebi İlkokulu Müdürü Tarık İsotçu ve emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimizle” İfadelerine yer verdi.