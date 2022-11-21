Öğrenciler 9 gün sonra tekrar ders başı yaptı

Kayseri'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler 9 günlük ara tatilin ardından bugün ders başı yaptı. 

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  • 21.11.2022 10:43
  • Güncelleme: 21.11.2022 10:44
Öğrenciler 9 gün sonra tekrar ders başı yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022-2023 eğitim öğretim yılında Kayseri’deki okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında toplam 19 bin öğrenci 14 - 18 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatilini yaptı. Öğrenciler toplam 9 günlük tatil sonrasında bugün çalan zille tekrar ders başı yaptı. 

SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN? 

2022-2023 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili 23 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ikinci dönem ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil, 2023 Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirildi.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 16 Haziran 2023 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaklaşık 2,5 ay sürecek yaz tatiline çıkacak.

1ha

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