Öğrenciler 9 gün sonra tekrar ders başı yaptı

2022-2023 eğitim öğretim yılında Kayseri’deki okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında toplam 19 bin öğrenci 14 - 18 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatilini yaptı. Öğrenciler toplam 9 günlük tatil sonrasında bugün çalan zille tekrar ders başı yaptı.

SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili 23 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ikinci dönem ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil, 2023 Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirildi.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 16 Haziran 2023 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaklaşık 2,5 ay sürecek yaz tatiline çıkacak.