Öğrenciler 9 gün sürecek ara tatile girdi

 Kayseri'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline girdi. 

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  • 11.11.2022 15:05
  • Güncelleme: 11.11.2022 15:05
Öğrenciler 9 gün sürecek ara tatile girdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Öğrenciler, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline girdi. 14-18 Kasım arasında tatil yapacak olan öğrenciler bugün 9 günlük tatil öncesi son derslerine girdi. Ara tatil öncesinde eğitim öğretimim nasıl geçtiği hakkında bilgi veren Refika Küçükçalık Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Nurettin Kösem, pandemi döneminin azda olsa hala etkilerinin devam ettiğini söyledi. Pandemi döneminde öğrencilere yüz yüze verilen eğitim kadar yoğun bir eğitim veremediklerini dile getiren Kösem, “Pandemi süresinde yaklaşık 1,5 yıllık ne kadar biz fedakârca çalışmış olsak da Öğrencilerimize yüz yüze verdiğimiz eğitim kadar yoğun bir eğitim veremedik. Onun acısını hala çekiyoruz. Yani öğrencilerimiz neredeyse 1’er sene geriden geliyor desek aslında abartı olmaz. Ancak geçen seneki kadar yoğun hissetmiyoruz bunu. Okulun ilk haftası çocuklarda yaz tatilinin verdiği rehaveti atmakla geçti. Daha sonra yavaş yavaş derse ısındılar ve verimli bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu. 

‘ÖĞRENCİLER DOYA DOYA OYNASIN AMA KİTAP OKUMAYI İHMAL ETMESİN’
Okullarda sabahçı ve öğrenci grupları olduğu için sabah gelen öğrencilerin erken kalkmalarından dolayı bazı sıkıntılar yaşandığını söyleyen Kösem, “Özellikle bizim okulumuz bazında söyleyeyim bizim sabahçı ve öğlenci gruplarımız olduğu için sabah erken kalkıp, öğleden sonra zamanları her ne kadar çok olsa da sabahın erken saatlerinde kalkmanın verdiği sıkıntıyı her zaman yaşıyoruz. Akşam eve gidenlerde saat 7 gibi evlerinde oluyorlar. Dinlenme yemek falan dediğimiz zaman ödev ve benzeri şeylere fazla zamanları kalmıyor veya çok geç saatlerde kadar bunu yapmak zorunda kalıyorlar. Bu düzeni sağlama noktasında bir düzensizlik olduğu için çocukları gerçekten yoğun bir tempo ile buraya kadar getirdik” ifadelerini kullandı. 
Ara tatilde öğrencilere neler yapmaları gerektiği ile ilgili bilgiler veren Öğretmen Kösem, “Tatilde bence bu yavrularımız, sınava hazırlananlar desem yine fark etmez onlar zaten yine testlere boğulacaklar ama sınava hazırlanmayan diğer öğrencilerimiz doya doya oynasınlar, ama toplum olarak da en büyük eksikliğimiz olan kitap okumayı da ihmal etmesinler. Bunu söylerken sadece çocuklara değil ebeveynlere de söylüyorum. Lütfen kitap okuyarak onlara örnek olalım” diye konuştu. 

‘TATİLDE DERS ÇALIŞACAĞIZ’
Okulların ara tatile girmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen 6. Sınıf öğrencisi Salim Özkaraca, “Tatilde ders çalışacağız, oyun oynayacağız, mahallemizi koruyacağız. Ders çalıştığımız gibi de biraz da aralar vereceğiz. Okulumuz tatil oldu, iyi oldu. Türkçe Matematik gibi derslerden ödevlerimiz var” şeklinde konuştu. 
Tatilde ailesi ile birlikte vakit geçirmeyi düşündüğünü dile getiren 5’nci sınıf öğrencisi Ecrin Ertarhanacı, “Sonrasında kitap okuyacağım, ödevlerimi yapacağım. Öğretmenlerimiz fazla ödev vermedi. Türkçe, Matematik gibi derslerden ödevlerimiz var. Onlara çalışacağım” ifadelerini kullandı.

6’ncı sınıf öğrencisi Ömür Ege Kıraç ise, “Tatilimiz güzel oldu, ödevlerimiz olmasa daha güzel olurdu. Tatilde futbol oynayacağım büyük ihtimalle. Derste çalışacağım” dedi.  
5’inci sınıf öğrencisi Belinay Kurt ise şunları söyledi: “Tatil bence güzel geçecek. Anneanneme, halama yatılı kalmaya gideceğim. Ödevlerimi yapacağım, ders çalışacağım. Tatilden dolayı çok mutluyum.”

1ha

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