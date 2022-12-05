Öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kayseri'de bir okulda öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada yaralanan 17 yaşındaki öğrenci, hastanede tedavi altına alındı.
- 05.12.2022 14:12
- Güncelleme: 05.12.2022 14:12
Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Meslek Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı öğrenciler arasından tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 17 yaşındaki H.K. bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan H.K.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı öğrenci daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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