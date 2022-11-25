Öğrenciler arasında kavga kameralara yansıdı

 İldem 4 Tramvay durağı yakınlarından lise öğrencileri arasında çıkan kavga çevredeki vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

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  • 25.11.2022 19:26
  • Güncelleme: 25.11.2022 19:26
Öğrenciler arasında kavga kameralara yansıdı

İddiaya göre Melikgazi İlçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan parkta akşam üzeri meydana gelen olayda iki grup öğrenci birbirlerine girdi. Kavgada bazı öğrencilerin yere düşen kişilere yumruk attığı görüldü. 

Kalabalık öğrenci grubu arasında meydana gelen kavgayı ihbar alan emniyet mensuplarının gelmesiyle öğrenciler dağıldı. Polis ekipler bir müddet sonra bu sefer aynı yerde kız öğrencilerin kavga ettiği ihbarını üzerine o bölgeye gitti. Kavgaya karışan şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

1ha

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