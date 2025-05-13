Öğrenciler, Büyükşehir desteği ile Erciyes'i gezdi

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası çerçevesinde Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu’nun, İncesu ilçesindeki Tahirini Duran-Dudu Gümüş Ortaokulu ve İlkokulu’nu ziyaretlerinde öğrencilere verdikleri “Erciyes gezisi” sözü yerine getirildi.

Turizm Haftası vesilesiyle yapılan okul ziyaretinde dile getirilen bu söz, kısa sürede gerçeğe dönüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın destekleriyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte Erciyes’i ziyaret etti.

Erciyes’e gelen öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte unutulmaz bir zaman geçirdi. Etkinliğe, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu da katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Erciyes’te teleferik deneyimi yaşayan öğrencilere daha sonra sucuk ekmek ikram edildi.

Öğrenciler, bu unutulmaz deneyim için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.