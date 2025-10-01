Öğrenciler Geri Dönüşüm İçin Yarıştı

Kocasinan Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre bırakma hedefi doğrultusunda Atık Pil Toplama Kampanyası düzenleyerek öğrenciler arasında büyük bir çevre seferberliği başlattı. Çekişmeli geçen yarışmanın kazananı, geri dönüşüm konusunda gösterdiği başarıyla dikkat çeken bir okul oldu.

Kazanan okula ödüllerini takdim eden Kocasinan Belediyesi yetkilileri, öğrencilere spor malzemeleri ve formaları teslim etti. Yetkililer, çevre dostu belediyecilik anlayışının her projeye yansıdığını vurgulayarak, geri dönüşüm çalışmalarının önemine dikkat çekti. Atıkların ayrı toplanması ve kaynakların verimli kullanılması konularında bireylerin sorumluluk üstlenmesi gerektiği ifade edildi.

Bu kampanya ile öğrencilerin çevre duyarlılığının artırılması, sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve örnek bireyler olmalarının teşvik edilmesi amaçlandı. Yetkililer, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının gelecekte daha duyarlı bireyler yetiştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Elektronik atıkların içindeki tehlikeli maddelerin doğaya zarar verebileceğine dikkat çekilerek, bu yarışmanın çevre koruma bilincini artırma ve geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine katkıda bulunma amacını taşıdığı vurgulandı.

Kampanya kapsamında, kullanım ömrünü tamamlamış atık piller ve elektrikli, elektronik atıklar toplandı. Böylece çevreye verilebilecek zararların önlenmesi hedeflendi. Bu girişimle toplumda çevre bilincinin artırılması ve daha nitelikli nesillerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

