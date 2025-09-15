Öğrenciler için ideal uyku saati nedir?

Öğrenciler için uyku düzeni büyük önem taşır. Ertesi gün zinde kalabilmek için belirli saatlerde uyumak ve 7-8 saatlik uyku almak gerekir. Uzman Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni Fatih Akyol ise uyku düzeni ile ilgili, “Günlük programı ne olursa olsun öğrencilere şu öneride bulunuyorum: Saat 11 civarında telefonla iletişimi kesmek gerekiyor. Sosyal medya, YouTube veya ders çalışma bahanesi fark etmez; kesinlikle 11’den sonra ekrandan uzak durmak lazım. Çünkü insan beyni uyuyan, dinlenen bir organ değildir. Biz uyusak bile o çalışmaya devam eder. Son saatlerde izlenen içerikler, videolar ciddi bir tahribat yaratıyor. Bunun üzerine uyku da ilaç gibi etki etmiyor maalesef. Bu yüzden 12 gibi uyumak şu anda en uygunudur. Daha erken uyuyan öğrenciler olabilir, buna saygı duyarım, bunda bir sıkıntı yok. Ama daha geç uyumayı önermiyorum. 11 gibi ekranla iletişimi kestikten sonra 12’de uykuya odaklanmak lazım. Zaten telefon kapatıldığında uykuya geçiş büyük ölçüde kolaylaşacaktır 12’den sonra 7-8 saat arası uyku çok kıymetlidir. Bugüne kadar çocuklar az uyursam daha başarılı olurum, daha çok soru çözerim diye düşünüyordu. Ama şu noktada uyku en önemli ihtiyacımız, en büyük destekçimiz. En az 7, en fazla 8 saat uyku öğrencinin zinde kalması için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.