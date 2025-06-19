Öğrenciler İçin Yaz Dönemi Eğitim Kampı

Kamp öncesinde yapılan seviye belirleme sınavıyla, katılımcı öğrenciler seviyelerine göre gruplandırılacak. Böylece her öğrenci, kendi bireysel gelişimlerine uygun sınıflarda eğitim alacak. Dikkat, zekâ ve motivasyon temalı bu yaz kampı, toplamda dört hafta sürecek.

Bu süreçte, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra dikkat toplama becerileri, zihinsel esneklikleri ve motivasyon düzeyleri üzerinde de özel çalışmalar yapılacak. Kamp, gençlerin hem bireysel hem de akademik anlamda gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, Kayseri'deki eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.