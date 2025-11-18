'Öğrenciler Soruyor, Başkan İlmek Cevaplıyor'

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, 'Öğrenciler Soruyor, Başkan İlmek Cevaplıyor' programı kapsamında Bekir Yazgan-Yaşar Çilsal Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Bekir Yazgan- Yaşar Çilsal Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde “ Öğrenciler soruyor-Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında okul öğrencilerinin konuğu oldu. Başkan İlmek öğrencilere tavsiyelerde bulundu, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

