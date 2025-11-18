'Öğrenciler Soruyor, Başkan İlmek Cevaplıyor'
İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, 'Öğrenciler Soruyor, Başkan İlmek Cevaplıyor' programı kapsamında Bekir Yazgan-Yaşar Çilsal Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.
