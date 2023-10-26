Öğrenciler tarihi yaşayanlardan öğrendi

Kayseri’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. Yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler gazilerle bir araya geldi. Öğrenciler etkinlikte tarihi birinci ağızdan dinledi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. Yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde Refika Küçükçalık Ortaokulu 6’ıncı sınıfında eğitim gören 9 öğrenci Şehit Yakınları ve Gaziler Evi’ni ziyaret etti. Etkinlikte öğrenciler merak ettikleri sorunları Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı ve aynı zamanda Kıbrıs Gazisi olan Osman Balcı’ya yöneltti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı ve aynı zamanda Kıbrıs Gazisi olan Osman Balcı, Kıbrıs Savaşı’nda yaşadıklarını öğrencilere anlatarak, savaşın zorluklarından bahsetti.

Öğrencilerin ziyareti hakkında konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığımız bir dönemde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz tarafından öğrencilerimizle ilgili bir program hazırlanmış. Bu programda da Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğimiz ziyaret edildi. Bu ziyaretten dolayı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimize ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız ziyarete geldiler. Onlarla hatıralarımızı, şehitlik ve gazilikle ilgili bildiklerimizi dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Çocuklarımız sorular sordu. Çocuklarımıza cevaplar vererek, sohbet etme fırsatı bulduk. Burada çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Vatan sevgisi ve bayrak sevgisi ile yetişmeleri için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı ise, “Belki çocukların babaları dahi hayatta değilken biz savaşa gittik. Çocukların sorduğu sorulardan ben çok etkilendim. Öğretmenlerine buraya kadar geldikleri için teşekkür ediyorum. Bizden savaşın nasıl olduğunu öğrendiler. Kendilerinin gözlerinden de anladım. Hepsi duygulandılar. İnşallah bundan sonra bu vatan, bu bayrak, çocuklara emanet” diye konuştu.

Refika Küçükçalık Ortaokulu’nda görev yapan Rehberlik Öğretmeni Sevda Karabulut da, “Cumhuriyet’imizin 100. Yılı münasebetiyle öğrencilerimiz ile birlikte gazilerimizi ziyarete geldik. Öğrencilerimin sorduğu sorulardan dolayı mutlu oldum. Bu konulara duyarlı olmaları, ailelerinin de duyarlı olduğunu gösteriyor. Cumhuriyet’imizin 100. Yılı hepimize kutlu olsun” dedi.

Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.