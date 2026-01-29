Öğrenciler ve dar gelirliler hedefte: İBAN kiralama dolandırıcılığına ağır yaptırım

İBAN bilgilerini üçüncü taraf kişilerle paylaşan vatandaşların dolandırıcılık ve kara para aklama suçundan yargılanabileceği konusunda uyarılarda bulunan Hukukçu Samet Altuntaş, “Haftalık belli bir ücret veyahut hesabınıza giren paralar üzerinden size komisyon vaat ederek hem fiziksel SIM kartınızı hem de banka hesap bilgilerinizi alarak işlemler gerçekleştiriyorlar. Bu işlemler neticesinde savcılık, ilk aşamada IBAN sahibini ve onun kişisel bilgilerini bulduğu için yapılan soruşturmalar sonucunda kişiler; dolandırıcılık, terörizmin finansmanı ve yasa dışı bahisten elde edilen gelirin yurt içine sokulmasına aracılık etmek gibi suçlardan ceza alabiliyorlar. Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de özellikle dolandırıcılık suçlarında bu kiralık IBAN meselesiyle sıklıkla karşılaşıyoruz. Burada nitelikli bir dolandırıcılık söz konusu olduğu için savcılık, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıyor” dedi.

Vatandaşların kolay para kazanmak için İBAN bilgilerini üçüncü tarafla paylaştığını aktaran Hukukçu Samet Altuntaş, “Vatandaşlarımız, özellikle ekonomik gerekçelerle ve kolay para kazanma vaadiyle IBAN'larını üçüncü kişilerle paylaşabiliyorlar. Bu kişiler çoğu zaman eşimiz, dostumuz, eniştemiz veya kardeşimiz gibi yakınımızda bildiğimiz kişiler olabildiği gibi, hiç tanımadığımız ve sponsorlu reklamlarla karşımıza çıkan dolandırıcılar da olabiliyor. Burada haftalık belli bir ücret veyahut hesabınıza giren paralar üzerinden size komisyon vaat ederek hem fiziksel SIM kartınızı hem de banka hesap bilgilerinizi alarak işlemler gerçekleştiriyorlar. Bu işlemler neticesinde savcılık, ilk aşamada IBAN sahibini ve onun kişisel bilgilerini bulduğu için yapılan soruşturmalar sonucunda kişiler; dolandırıcılık, terörizmin finansmanı ve yasa dışı bahisten elde edilen gelirin yurt içine sokulmasına aracılık etmek gibi suçlardan ceza alabiliyorlar. Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de özellikle dolandırıcılık suçlarında bu kiralık IBAN meselesiyle sıklıkla karşılaşıyoruz. Burada nitelikli bir dolandırıcılık söz konusu olduğu için savcılık, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıyor. Bu davaların neticesinde kişiler dolandırıcılık organizasyonu içerisinde olmadıklarını ispatlayamazlarsa ceza alabiliyorlar ve savcılık burada 5 bin güne kadar adli para cezasına da hükmedebiliyor” diye konuştu.

‘İBAN BİLGİLERİ ANNE BABALARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMAMALI’

Dolandırıcılık suçlarında indirim için zararın giderilmesi gerektiğini belirten Hukukçu Samet Altuntaş, “Mağdurun zararının giderilmesi cezada bir indirim sebebi olabiliyor ancak kazandıkları parayla dolandırıcılık neticesinde ödemeleri gereken miktarlar arasında çok ciddi farklar bulunuyor. Kişiler hem hapis cezası alarak mağduriyetlerin doğmasına sebep oluyorlar hem de kazandıkları paraya kıyasla çok ciddi meblağlarda zarar giderimi yaparak maalesef sonuçtan yine de kurtulamamış oluyorlar. Özellikle üniversite öğrencileri, içinde bulundukları ekonomik durumdan kaynaklı olarak bunu geçici bir iş gibi görüyorlar. Birkaç sene veya birkaç ay yapıp paralarını toplamayı, borçlarını kapatmayı hedefliyorlar; asgari ücretli vatandaşlarımız da durumun getirdiği vehametten dolayı bunu bir çıkış yolu olarak görüyorlar. Ancak birkaç ay içerisinde soruşturmalar tamamlandığında; dolandırıcılık, terörizmin finansmanı, kara para aklama veya vergi kaçakçılığı gibi suçlardan cezalar alabiliyorlar. Vatandaşlarımızın şunu özellikle bilmelerini istiyorum: Bankacılık sistemindeki her bir kayıt kişinin kendi kişisel verisidir. Bu bilgileri, kendi anne babaları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşmamalarını ve kullandırtmamalarını rica ediyoruz. Çünkü bu, tıpkı T.C. kimlik numarası veya kimlik bilgileriniz gibi kişisel bir veri niteliğindedir ve tamamen size has bir durumdur. Bunu üçüncü kişilere verdiğinizde ne amaçla ve nasıl kullanacaklarını bilemeyeceğiniz için, tamamen güven ilişkisinden kaynaklı bu teslimatı yaptığınızda ummadığınız bir anda kendinizi sanık sandalyesinde bulma ihtimaliniz var. Bu yüzden vatandaşlara iban bilgilerini paylaşmamalarını söylüyoruz” şeklinde konuştu.