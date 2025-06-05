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Öğrenciler ve öğretmenler Arefe günü bayramlaştı

Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulu'nda kurban bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Programda, öğrenciler, öğretmenler ile bayramlaştı.

Öğrenciler ve öğretmenler Arefe günü bayramlaştı

Kurban bayramı dolayısıyla  Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulu’nda bayramlaşma programı düzenlendi. Programa, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 
Sabah saatlerinde okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, öğretmenler ile bayramlaştı. Öğrencilere şeker ve çeşitli ikramlar sunuldu.

Okul müdürü Hacı Osman İmren, burada yaptığı konuşmada, geleneksel hale gelen bu etkinliğin gelecek yıllarda da sürdürülerek çocuklara bayram ruhunun yaşatılmaya devam edileceğini belirtti.

Bayramlaşma programı, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Haber Merkezi

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