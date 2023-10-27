Öğrencilerden 'Cumhuriyet' yürüyüşü
Kayseri'de ilk ve ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılında Türk bayrakları ile yürüyüş düzenlendi.
- 27.10.2023 17:40
- Güncelleme: 28.10.2023 12:39
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Kayseri’de ilk ve ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet’in 100. yılında Türk bayrakları ile yürüyüş düzenlendi.
Cumhuriyet’in 100. yılı Kayseri’de coşkuyla kutlanıyor. Ahmet Paşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri de, öğretmenleriyle beraber etkinlikler kapsamında yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte öğrenciler "sizin kurduğunuz Cumhuriyeti’i biz yaşatacağız" yazılı pankart taşırken, coşkulu anlar yaşadı. Yürüyüşe İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Özdemir ve öğrencilerin aileleri de katıldı.
İHA
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