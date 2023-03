Öğrencilerden Erciyes'te 'Vatan Sevgisi Yürüyüşü'

Özel Tekden Ortaokulu ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi işbirliği ile düzenlenen etkinlikle, Tekden Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri Erciyes’te ‘Vatan Sevgisi Yürüyüşü’ yaptı.

Düzenlenen yürüyüşe Kayseri İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Yusuf Eskitürk, Melikgazi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cuma Kavak, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İshak Orhan, Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonrasında da Kurtuluş Savaşı’nı anlatan tiyatro oyununun ardından öğrenciler 1914 yılında Van’da cephedeki askerlere mühimmat taşıyan 120 çocuk için Vatan Sevgisi Yürüyüşü yaptı.

Yapılan etkinliğin öğrenciler üzerinde büyük etkisi olduğunu söyleyen Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “Biz tarihi çocuklarımıza yaşatarak, hissettirerek öğretmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki tarih milletlerin hafızasıdır ve tarihini bilmeyen milletler Alzheimer hastası gibi kimliğini kaybederler. Çocuklarımızın Türk kimliğine kavuşmaları açısından tarihi yaşamaları, hissetmeleri ve anlamaları çok önemli. Biz mesela Birinci Dünya Savaşı’nda Van’da 120 çocuğun askerlere teçhizat ve silah götürmelerini işleyen 120 filminden ilham alarak böyle bir organizasyonu 15 yıl önce başlattık ve 15 yıldır devam ediyor. Çocuklar da Erciyes’in soğuğunda onu hissederek en azından bir miktar hissederek bir yürüyüş yapıyorlar. Silahları getirip götürüyorlar ve bu arada taramaları hissediyorlar seslendirmelerle. Çocuklarımız hem bu filmi seyretmiş oluyorlar ve bu organizasyonlardan çok etkileniyorlar. Hayatları boyunca unutmayacakları bir hatıra olarak kalıyor ve vatana olan sevgi, şehitlerimizi anma, gazilerimize saygı duyma açısından bu hissiyatla onlara çok büyük tesir yapmış oluyor” dedi.

Kemal Tekden, her sınıfın ayrı bir etkinliği olduğunu söyleyerek, “Biz bu organizasyonda bunun sonuçlarını çok iyi görüyoruz. Bu 6. sınıfların her yıl yapmış oldukları bir organizasyon ama her sınıfta farklı organizasyonlar var. Mesela 7. sınıflarda Cumhuriyet Treni var. Sivas’a Sivas Kongresi’ni yapmaya giden bir tren. Kayseri’den oraya gidiliyor. Böylece çocuklarımızın sadece kitabi bilgilerde kalmasına gönlümüz razı olmadığı için böyle çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’de ilk olduğu kesin de herhalde tek de olduğunu iddia edebiliriz böyle bir organizasyonun. Ben düzenleyen arkadaşlarıma, eğitim liderlerime ve birbirinden güzel çocuklarımızın ve velilerimizin hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.