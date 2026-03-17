  • Öğrencilerden Huzurevi Yaşlılarına Bayram Öncesi Saç ve Cilt Bakımı

Feyziye Memduh Güpgüpoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özgül, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ziyarette öğretmenler ve öğrenciler de yer aldı.

Özellikle Güzellik ve Saç Bakımı Alanı öğrencileri, huzurevinde kalan yaşlılarımıza yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğrenciler, Ramazan Bayramı öncesinde yaşlılarımıza saç ve cilt bakım hizmeti sunarak, onlara moral ve mutluluk kaynağı oldular.

Ziyaret sırasında yaşlılar, öğrencilerin sunduğu bakım hizmetlerinden oldukça memnun kaldı. Huzurevi sakinleri, gençlerin ilgisi ve samimiyetiyle keyifli anlar yaşarken, öğrenciler de bu deneyimle mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buldular.

Müdür Mehmet Özgül, "Bu tür etkinlikler, hem öğrencilerimizin pratik deneyim kazanmalarını sağlıyor hem de yaşlılarımızın sosyal hayatla bağlarını güçlendiriyor. Hep birlikte güzel bir Ramazan geçirdik," dedi.

Güzellik ve Saç Bakımı Alanı öğrencileri, bu tür sosyal sorumluluk projelerine katılmanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, yaşlılara olan saygı ve sevgilerini bir kez daha gösterdiler. Bu anlamlı etkinlik, öğrencilerin gelecekteki meslek hayatlarında insan odaklı bir yaklaşım benimsemelerine de katkı sağladı.

Haber Merkezi

