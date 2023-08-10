Öğrencilere 'Jandarma mesleği ve Güvenli İnternet Kullanımı' Eğitimi Verildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taekwondo öğrencilerine ’Jandarma mesleği ve Güvenli İnternet Kullanımı’ eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Develi İlçesindeki taekwondo kursu öğrencileri ziyaret edildi. Öğrencilere; Çocuk Dergisi dağıtılırken; ’Jandarma mesleği ve Güvenli İnternet Kullanımı’ ile ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyeti yapıldı.