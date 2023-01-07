Öğrencilere çorba ikram edildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde final sınavları dönemi nedeniyle çorba ikram edildi.

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  • 07.01.2023 13:54
  • Güncelleme: 07.01.2023 13:54
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Öğrencilere çorba ikram edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde final sınavları dönemi nedeniyle çorba ikram edildi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, final haftası dolayısıyla üniversitede başlayan sıcak çorba ikramına katılarak öğrencilere ikramda bulundu. Gerçekleştirilen çorba ikramı sırasında öğrencilerle bir araya gelen ve sohbet eden Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; öğrenci odaklı yaklaşımları ve çorba ikramı dolayısıyla Belediye Başkanı Emrah Özdemir’e teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu final sınavlarına girecek öğrencilere de sınavlarında kolaylıklar diledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise açıklamalarında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin şehir için büyük bir değer olduğunu aktararak üniversite öğrencilerine olan desteklerini her zaman sürdüreceklerini belirtti. Program; Rektör Uslu ve Belediye Başkanı Özdemir’in öğrencilere çorba ikram etmeleri ile son buldu.

İHA

Kayseri Gündem
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