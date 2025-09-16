  • Haberler
Öğrencilere 'Dijital Dünyayı Güvenli Kullanım' eğitimleri verilecek

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin dijital teknolojileri verimli ve güvenli kullanarak dijital ortamda güvenli ve bilinçli şekilde var olabilmelerine rehberlik etmesi amacıyla 17-18 Eylül'de uygulanmak üzere her kademe için eğitim içerikleri hazırladı.

Öğrencilere 'Dijital Dünyayı Güvenli Kullanım' eğitimleri verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, her öğrencinin dijital dünyada yetkin ve erdemli bir birey olarak var olması, haklarını tanıması, zihinsel, fiziksel ve duygusal esenliğini koruyacak önlemlerin alınmasının öneminden hareketle dijital teknolojileri verimli ve güvenli kullanarak dijital ortamda güvenli ve bilinçli şekilde var olabilmelerine rehberlik etmesi amacıyla 17-18 Eylül'de uygulanmak üzere her kademe için eğitim içerikleri hazırlandı.

