Öğrencilere Kahvaltı Desteği: Kocasinan'da İhale Süreci Başladı

Kocasinan Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yürütülecek ücretsiz kahvaltı desteği projesi kapsamında kahvaltı kolisi alımına ilişkin ihale süreci başlatıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma doğrultusunda toplam 3 bin 500 kahvaltı kolisinin temini için açık ihale yapılacak. İhale, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da Kocasinan Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek. Aylık periyotlarla ailelere ulaştırılacak kahvaltı kolilerinde; yumurta paketleri, 21 adet kek, 21 adet sade süt, kaşar peyniri, beyaz peynir, eritme peyniri, tereyağı, bal, tahin, pekmez, helva, zeytin, ceviz, fındık ve kuru üzüm bulunacak.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hayata geçirilen ücretsiz kahvaltı desteği projesinin Türkiye’ye örnek bir çalışma olduğunu belirterek, “Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar birlikte bir başarıya imza attılar. Kahvaltı projesi ile benim de çok yakından takip ettiğim öğrencilerimiz ve ailelerimiz için çok değerli bir proje ortaya koydular. Türkiye’ye örnek bir proje. Hem kaymakamımıza hem belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar ise öğrencilerin sağlıklı beslenmesi, güne zinde başlaması ve eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması amacıyla hazırlanan “İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Kahvaltı Desteği Projesi” için Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya ile iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatarak, “Ailelerimizin yükünü hafifletirken evlatlarımızın eğitim hayatına daha güçlü başlamalarına destek olacağız. İhtiyaç duyulan her noktada bu desteği artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE HER AY DÜZENLİ DESTEK

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara her ay düzenli olarak kahvaltı paketleri ulaştırılacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından proje kapsamında kahvaltı kolisi alımı için açık ihale süreci başlatılmış olup, toplam 3 bin 500 koliyi kapsayan ihale 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da Kocasinan Belediyesi İhale Salonu’nda yapılacak. Yüklenici firma ise 2025–2026 eğitim öğretim yılı sonuna kadar her ay en az 550 kahvaltı kolisini belediyenin belirlediği okullara ücretsiz olarak ulaştıracağı öğrenildi.