Öğrencilere karne sürprizi

Okulların tatil olmasının ardından çocuklar, İva Park AVM'nde Cocomelon Müzikali ile buluştu. Eğlenceli anların yaşandığı gösteride çocuklar doyasıya eğlendi.

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  • 17.06.2023 15:43
  • Güncelleme: 17.06.2023 15:43
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Öğrencilere karne sürprizi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Okulların tatil olmasının ardından çocuklar, İva Park AVM’nde Cocomelon Müzikali ile buluştu. Eğlenceli anların yaşandığı gösteride çocuklar doyasıya eğlendi.

İva Park AVM, okulların tatil olmasının ardından Karne hediyesi etkinliği düzenledi. Cocomelon Müzikali karakterlerinin sunduğu gösteriye karnesini alan çocuklar ve aileleri katıldı. Birbirinden renkli anların yaşandığı etkinlikte, çocuklar hem eğlendi hem de öğrenmeye devam etti.

Bu tür organizasyonların çocuklar tarafından beğeni ile takip edildiğini dile getiren veliler, çocukların okul stresini burada attığını dile getirdiler. Düzenlenen etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade eden aileler, İva Park AVM’ne teşekkür etti. Her gün 3 seans şeklinde sürecek olan etkinlik 25 Haziran’a kadar devam edecek.

İHA

Kayseri Gündem
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