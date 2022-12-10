Öğrencilere Toplu Taşıma Kuralları Eğitimi Veriliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından okullarda öğrencilere 'Toplu Taşıma Kullanımı ve Bilinçlendirme' eğitimleri veriliyor.

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  • 10.12.2022 13:09
  • Güncelleme: 10.12.2022 13:23
Öğrencilere Toplu Taşıma Kuralları Eğitimi Veriliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından okullarda öğrencilere ’Toplu Taşıma Kullanımı ve Bilinçlendirme’ eğitimleri veriliyor.

Erken yaşta toplumun bilinçlendirilmesini amaçlayan Kayseri Ulaşım A.Ş. Kadir Has Ortaokulu öğrencileriyle başlayan uygulamalı eğitimde, toplu taşıma ve kuralları, toplu taşımada bilet kullanımı ve nezaket kuralları gibi bilgiler veriyor. Güvenli ve verimli ulaşım bilincinin arttırılmasının hedeflendiği projede, çocukların sıraya girerek otobüse binme, yaşlı ve engellilere oturma önceliği tanıma gibi kuralları görerek öğrendiği eğitimde ilk etapta 700 öğrenciye ulaşıldı. Uygulamalı eğitimin ardından İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Müzede Bir Gün Tarihimizi Yaşayarak Öğreniyoruz’ adlı program için müzelere kültürel geziler düzenleniyor.

Otobüs maketlerinin hediye edildiği etkinlikten memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, bu organizasyon için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

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İHA

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