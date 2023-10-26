Öğrencilerin 'Cumhuriyet' coşkusu

Özel Erciyes Koleji tarafından Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Özel Erciyes Koleji Genel Müdürü Erdem Örnek, 'Cumhuriyet Türk ulusuna bırakılmış, en büyük miras ve asla vazgeçilemez bir değerdir' dedi.

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  • 26.10.2023 10:57
  • Güncelleme: 26.10.2023 11:19
Öğrencilerin 'Cumhuriyet' coşkusu
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Özel Erciyes Koleji tarafından Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Özel Erciyes Koleji Genel Müdürü Erdem Örnek, “Cumhuriyet Türk ulusuna bırakılmış, en büyük miras ve asla vazgeçilemez bir değerdir” dedi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Özel Erciyes Koleji Genel Müdürü Erdem Örnek, ilkokul, ortaokul ve lise müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Özel Erciyes Koleji Genel Müdürü Erdem Örnek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde çok ağır bedeller ödenerek, kazanılmış olan istiklal mücadelesinin ışığında milletimizin yönetimde söz sahibi olmasını sağlayan Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100’üncü yılını kutlamanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Biliyoruz ki çok uzun ve gayet meşakkatli bir sürecin arkasından 13 Ekim 1923’de Ankara başkent yapıldı. Arkasından 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ilan edildi. 29 Ekim 1923’de ilan edilen Cumhuriyet Türk ulusuna bırakılmış, en büyük miras ve asla vazgeçilemez bir değerdir. Cumhuriyet Türk milletinin Ata’mızın önderliğinde verdiği emsalsiz kahramanlık mücadelesinin, eşsiz vatan sevgisinin, vazgeçilmez bağımsızlık idaresinin ifadesi olan en güzel eserdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne bölünmez vatan toprakları üzerinde ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında tek millet yaşama uğruna her şeyini feda edebilme anlayışına sahip olduğu bu ruhu tüm benliğimizle hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Programda öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi, yöresel oyunlar, müzik dinletisi gibi aktiviteler sergilendi.

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İHA

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