Öğrencilerin eserleri, Kayseri Müzesi'nde sergilendi

 Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu eserler Kayseri Müzesi'nde sergilenmeye başladı. 

PAYLAŞ
  • 18.05.2023 16:23
  • Güncelleme: 18.05.2023 16:23
  • 89
Öğrencilerin eserleri, Kayseri Müzesi'nde sergilendi

18 Mayıs Uluslararası Dünya Müzeler günü dolayısıyla Kayseri Müzesi’nde Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin çizmiş oldukları ve ünlü ressamların eserlerini hazırlayarak sergilediler. Sergi açılışının ardından Prof. Dr. Cahit Günbatı tarafından ‘Kültepe Tabletlerinde Eski Anadolu’nun Siyasi Tarihine Işık Tutan Bilgiler’ konferans konuşması gerçekleştirildi. Sergi açılışında konuşan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “Dünya müzeler günü uluslararası ölçekte kutlanan bir gün. Biz de bu vesileyle aslında sadece bugüne değil. Bütün haftaya sığdırdığımız etkinliklerle müzeler gününü kutluyoruz. Tarihi Kayseri Kalesi içerisinde bulunan Arkeoloji Müzemiz içerisindeyiz. Bugün müzemizde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanmış çok güzel bir resim sergisi var. Müzemizdeki çeşitli kültür varlıklarını görmek için gelenler bu güzel eserleri de eserleri, gençlerin, öğretmenlerin yaptıkları güzel eserleri de görebilecekler. Müzeler günü, müzeler için bir farkındalık oluşturmak için kutlanan bir gün. Biliyorsunuz ülkemiz çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerden günümüze ulaşan çok çeşitli kültür varlıkları var. Bu kültür varlıkları müzelerde çeşitli kronolojik sıralamalarla buraya gelen ziyaretçilere dönemi anlatıyor. Müzeye geldiğiniz zaman sadece bir eser görmüyorsunuz. O dönemin yaşam tarzını görüyorsunuz. Herkesin müzeler gününü kutluyorum. Bugün müzemiz ücretsiz olarak açık. Çocukların küçük yaştan itibaren müzeleri gezmesi için birçok etkinlik düzenliyoruz. Müze sevgisini göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız ise, “18 Mayıs Uluslararası Dünya Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında hafta boyunca gerek üniversite öğrencilerinden gerek ilköğretim ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak arkadaşlarımızla birlikte program hazırladık. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin en güzeli olan Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin hazırlamış olduğu yakın dönemli büyük üstatların sanat eserlerinden yola çıkarak hazırlamış oldukları eserlerin örneklerini burada sergileme fırsatını bulduk. Bu özel günümüzü değerli hemşerilerimize tanıtmak istedik. Müzeler Günü kapsamında tüm Türkiye’de ören yerlerimizde akşam 7’ye kadar tüm müzelerimizde ise saat 23:00’a kadar vatandaşlarımıza açık olacak” şeklinde konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
U18 Türkiye Şampiyonası: Kayseri Atletikspor: 3- Samsun Büyükşehir Belediyespor:0

U18 Türkiye Şampiyonası: Kayseri Atletikspor: 3- Samsun Büyükşehir Belediyespor:0

AK Parti'den seçmenlere 28 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım müjdesi

AK Parti'den seçmenlere 28 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım müjdesi

Melikgazi'de Vezneler Hafta Sonu Açık

Melikgazi'de Vezneler Hafta Sonu Açık

Protokolden 19 Mayıs mesajları

Protokolden 19 Mayıs mesajları

İşçilerin sendikalaşma mücadelesi sürüyor

İşçilerin sendikalaşma mücadelesi sürüyor

14 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı

14 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

6
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'da Alanyaspor mesaisi devam ediyor

Kayserispor’da Alanyaspor mesaisi devam ediyor

Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 37 tutuklama

Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 37 tutuklama

DAHA FAZLA
2 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı

2 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı

Öğrencilerin eserleri, Kayseri Müzesi'nde sergilendi

Öğrencilerin eserleri, Kayseri Müzesi’nde sergilendi

Deprem Yorgunu Kayseri'de Konut satışı zirvede

Deprem Yorgunu Kayseri’de Konut satışı zirvede

Kayseri semt pazarı fiyatları | 18.05.2023

Kayseri semt pazarı fiyatları | 18.05.2023

Sahte araç ilanıyla 540 bin TL dolandıranlar tutuklandı

Sahte araç ilanıyla 540 bin TL dolandıranlar tutuklandı