Öğrencilerin eserleri, Kayseri Müzesi’nde sergilendi

18 Mayıs Uluslararası Dünya Müzeler günü dolayısıyla Kayseri Müzesi’nde Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin çizmiş oldukları ve ünlü ressamların eserlerini hazırlayarak sergilediler. Sergi açılışının ardından Prof. Dr. Cahit Günbatı tarafından ‘Kültepe Tabletlerinde Eski Anadolu’nun Siyasi Tarihine Işık Tutan Bilgiler’ konferans konuşması gerçekleştirildi. Sergi açılışında konuşan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “Dünya müzeler günü uluslararası ölçekte kutlanan bir gün. Biz de bu vesileyle aslında sadece bugüne değil. Bütün haftaya sığdırdığımız etkinliklerle müzeler gününü kutluyoruz. Tarihi Kayseri Kalesi içerisinde bulunan Arkeoloji Müzemiz içerisindeyiz. Bugün müzemizde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanmış çok güzel bir resim sergisi var. Müzemizdeki çeşitli kültür varlıklarını görmek için gelenler bu güzel eserleri de eserleri, gençlerin, öğretmenlerin yaptıkları güzel eserleri de görebilecekler. Müzeler günü, müzeler için bir farkındalık oluşturmak için kutlanan bir gün. Biliyorsunuz ülkemiz çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerden günümüze ulaşan çok çeşitli kültür varlıkları var. Bu kültür varlıkları müzelerde çeşitli kronolojik sıralamalarla buraya gelen ziyaretçilere dönemi anlatıyor. Müzeye geldiğiniz zaman sadece bir eser görmüyorsunuz. O dönemin yaşam tarzını görüyorsunuz. Herkesin müzeler gününü kutluyorum. Bugün müzemiz ücretsiz olarak açık. Çocukların küçük yaştan itibaren müzeleri gezmesi için birçok etkinlik düzenliyoruz. Müze sevgisini göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız ise, “18 Mayıs Uluslararası Dünya Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında hafta boyunca gerek üniversite öğrencilerinden gerek ilköğretim ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak arkadaşlarımızla birlikte program hazırladık. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin en güzeli olan Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin hazırlamış olduğu yakın dönemli büyük üstatların sanat eserlerinden yola çıkarak hazırlamış oldukları eserlerin örneklerini burada sergileme fırsatını bulduk. Bu özel günümüzü değerli hemşerilerimize tanıtmak istedik. Müzeler Günü kapsamında tüm Türkiye’de ören yerlerimizde akşam 7’ye kadar tüm müzelerimizde ise saat 23:00’a kadar vatandaşlarımıza açık olacak” şeklinde konuştu.